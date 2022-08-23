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Бельгийский эксперт Эрнст сообщил, что европейцам придется переплачивать за уголь 30-40% зимой

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Европейским странам придется использовать уголь в качестве энергоносителя предстоящей зимой, переплачивая за него порядка 30-40% из-за российского эмбарго. Об этом «РИА Новости» сообщил слова преподавателя Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст «РИА Новости».

Запрет на доставку угля в ЕС из России вступил в силу 10 августа. Теперь ЕС придется искать варианты с более дорогостоящей доставкой от альтернативных поставщиков.

Эксперт отметил, что цены на все энергоносители в Европе с начала года выросли минимум в 10 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Стоимость электричества увеличилась в еще большей степени, среднегодовой счет в ЕС в 2022-м составляет теперь €8,5 тыс. Эта планку без финансовых дотаций со стороны властей не смогут позволить себе многие европейские семьи.

Из-за этого в Европе сейчас наблюдается изменение политики в области энергобезопасности. Больше не стоит вопрос о закрытии угольных шахт в регионе для борьбы с климатическими изменениями, а ЕС не собирается вводить санкции против Польши за нежелание Варшавы отказываться от использования угля.

23 августа Financial Times сообщила, что жителям Польши придется сжигать мусор вместо угля в зимний отопительный сезон. По словам президента Торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача, гражданам не остается ничего другого, кроме как жечь древесину для отопления своих домов после образования дефицита угля из-за отказа от российских энергоносителей.

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