В правительстве Швейцарии заявили о скромных гидроэнергетических резервах страны

Правительство Швейцарии заявило, что при дефиците электроэнергии зимой во всей Европе Швейцария смогла бы внести лишь незначительный вклад в безопасность поставок, так как гидроэнергетических резервов страны недостаточно для преодоления кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Федерального совета.

«Федеральная комиссия по электроэнергетике (ElCom) рассчитывает на порядок величины [резервов — «Газета.Ru»] в 500 ГВтч с запасом плюс-минус 166 ГВтч... Если во всей Европе возникнет ситуация дефицита электроэнергии, гидроэнергетический резерв внес бы лишь незначительный вклад в обеспечение безопасности поставок, поскольку он не вносит дополнительной энергии в систему», — говорится в сообщении ведомства.

В Федеральном совете добавили, что затраты на резервирование несут все швейцарские потребители в зависимости от их потребления электроэнергии за счет доплаты к тарифу за пользование сетью. При этом затраты на электроэнергию для швейцарских домохозяйств могут увеличиться на 30%.

Ранее сообщалось, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начать совершать мародерства при нехватке электроэнергии предстоящей зимой.