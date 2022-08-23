Президент Польши Дуда призвал полностью демонтировать «Северный поток- 2»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» должен быть демонтирован. Об этом глава государства сообщил во время заседания форума «Крымская платформа», трансляция была на YouTube.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — считает Дуда.

Как считает Дуда, эмбарго в отношении российского газа невозможно, как и в отношении нефти.

Другие планы и ожидания со стороны Варшавы касательно «Северного потока-2» не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее цены газа в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. впервые с марта. Как отмечало агентство, с начала торгов 22 августа общий рост стоимости газа составил почти 13%.