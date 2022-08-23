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Цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700

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Dirk Waem/Global Look Press

Стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку €700 за МВтч. Об этом сообщает Bloomberg.

Данный показатель примерно в 14 раз превышает среднесезонные цифры за последние пять лет. Столь большое увеличение цен на электроэнергию связано с опасениями вокруг приостановки работы трубопровода «Северный поток — 1».

«Газпром» сообщил о временном прекращении транзита топлива по СП-1 из-за ремонта единственной работающей турбины Siemens. Техническую профилактику намерены провести с 31 августа по 2 сентября 2022 года. Если неисправности в работе турбины не обнаружат, монополист восстановит прокачку топлива в Германию на текущем уровне — 33 млн кубометров в сутки.

На этом фоне цены на газ в Европе на лондонской бирже ICE 23 августа к 13:20 мск достигли отметки $2863 за тысячу кубометров. Накануне расчетная стоимость топлива стала рекордной за всю историю функционирования европейских газовых хабов, добравшись до $2861,6. При этом на открытии торгов 23 августа планка приближалась к $3 тыс.

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