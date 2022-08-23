My Drivers: Россия смеется при взгляде на шокированную от газовых цен Европу

В России могут смеяться от того, как Европа шокирована от цен на газ. Об этом сообщает китайское издание My Drivers.

«Москва давно предупреждала ЕС о пагубности их санкционной политики. Сейчас Европа пожинает плоды своей глупости, а Россия может смеяться», — отметили авторы публикации.

В статье указали, что дефицит природного газа и минимальный уровень воды в реках Европы привели к тому, что цены на электроэнергию устремились к очередным рекордам. При этом лидером антирейтинга стала Литва, где цена выросла до €571,88 за мегаватт-час.

По данным издания, высокие цены на электричество привели к тому, что многие европейские компании стали приостанавливать свою деятельность. Кроме того, рентабельность тяжелой промышленности Европы будет падать и дальше, поэтому многие компании просто уйдут с рынка.

Ранее во вторник согласно данным лондонской биржи ICE расчетная цена газа по итогам 22 августа достигла рекордов за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года, достигнув $2861,6 за тыс. куб. м.