«Ведомости» сообщили, что производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес

Производитель чемоданов и сумок Samsonite International решил продал российский бизнес. Об этом заявили в издании «Ведомости».

По данным газеты, новыми владельцами бизнеса теперь являются топ-менеджеры ООО «Самсонайт». Данная компания была российским подразделением американской фирмы.

Тем не менее сейчас официального подтверждения о состоявшейся сделке нет.

Из отчета компании следует, что она перестала владеть российским подразделением 1 июля. Сумма сделки, которая могла быть закрыта 8 июля, сейчас неизвестна.

Еще с августа магазины Samsonite начали возобновлять работу в РФ под вывеской «Чемодан про». Сведений о дальнейших планах и сроках возобновления работы компании пока нет.

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