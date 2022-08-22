ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением альянса на период после 2022 года

ОПЕК+ скоро начнет работу над новым соглашением на период после 2022 года. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью Bloomberg.

«Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений», — отметил бен Сальман.

Принц допустил, что новое соглашение будет более эффективным, в альянсе выразили соответствующее намерение.

Ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, вступивший в должность в августе 2022 года, заявил, что доверяет России.

«Лидерство России в поддержке декларации о кооперации [сделка ОПЕК+ — «Газета.Ru»] было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие», — заявил аль-Гайс.

На вопрос «доверяет ли он России», аль-Гайс ответил утвердительно.

Он также не исключил вероятный энергетический кризис. По словам генсека, этот кризис может начаться уже ближайшей зимой, когда резко вырастут цены на энергоносители.