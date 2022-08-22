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«Дочка» «Газпром нефти» через суд добилась перевода в российскую юрисдикцию СП с Shell

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Дочернее предприятие «Газпром нефти» — «ГПН Салымские проекты» — добилась перевода в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО «Салым Петролеум Девелопмент НВ.», зарегистрировано в Нидерландах). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области. Суд удовлетворил заявление «ГПН Салымские проекты» о переводе, передает «Интерфакс».

По решению суда, компания Salym Petroleum Development N.V будет преобразована в ООО «Салым Девелопмент» для продолжения деятельности. Совладельцами ООО «Салым Девелопмент» в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО «ГПН - Салымские проекты» и Shell Salym Development B.V. Уставной капитал новой компании составит 8,565 млн руб. Компания будет зарегистрирована в поселке Салым, ХМАО. Единоличным исполнительным органом утвержден действующий гендиректор SPD Денис Парамошин.

«Салым Петролеум Девелопмент» — совместное предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. В Салымскую группу входят три месторождения: Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское, — расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, в 30 км к западу от поселка Салым.

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