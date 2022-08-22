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ЦБ повысил курс доллара на вторник до 59,74 рубля

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 59,74 рубля, он превысил курс евро

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк повысил официальный курс доллара на 23 августа до 59,7419 рублей, следует из базы данных регулятора.

Официальный курс доллара на вторник вырос на 60,98 копейки, а евро на 14,1 копейки — до 59,5344 руб.

Ранее инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 руб. По его прогнозу, к началу осени американская валюта остановится на уровне 60-65 руб., а завершит год в пределах 75 руб.

По его словам, укреплению доллара поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

Он добавил, что также не стоит забывать о высоких ценах на энергоносители в мире, что наоборот поможет укреплению рубля. Также поддержку национальной валюте окажут налоговые периоды, когда экспортеры будут конвертировать в рубли большие объемы валюты. Это может вернуть доллар к отметке в 52-55 руб.

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