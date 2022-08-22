ЦБ повысил курс доллара на вторник до 59,74 рубля

Центробанк повысил официальный курс доллара на 23 августа до 59,7419 рублей, следует из базы данных регулятора.

Официальный курс доллара на вторник вырос на 60,98 копейки, а евро на 14,1 копейки — до 59,5344 руб.

Ранее инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 руб. По его прогнозу, к началу осени американская валюта остановится на уровне 60-65 руб., а завершит год в пределах 75 руб.

По его словам, укреплению доллара поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

Он добавил, что также не стоит забывать о высоких ценах на энергоносители в мире, что наоборот поможет укреплению рубля. Также поддержку национальной валюте окажут налоговые периоды, когда экспортеры будут конвертировать в рубли большие объемы валюты. Это может вернуть доллар к отметке в 52-55 руб.