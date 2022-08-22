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Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по газу

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Global Look Press

Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. ФРГ не стала дожидаться ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток». Изначально Европейская комиссия призывала немецкие предприятия заполнить газовые хранилища к 1 октября. Об этом пишет «Евразия Daily».

Германия стала восьмой из 19 стран Евросоюза с хранилищами газа, кому удалось наполнить свои ПХГ до достаточных показателей. Сейчас в немецких хранилищах уже более 19 миллиардов кубометров газа.

В самой Германии установили план в 95% к 1 ноября. При августовском темпе закачки, если не вырастет потребление, этого показателя страна может достичь к октябрю.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в рамках Дня открытых дверей в Минэкономики Германии, что запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы уступкой России. По словам Хабека, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.

Ранее Хабек говорил, что трем немецким атомным электростанциям не будут продлевать срок службы для замены поставок газа из России.

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