Reuters: вероятность рецессии в США к концу года оценили в 45%

Вероятность наступления рецессии в США к концу года оценивается в 45%. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на опрошенных экспертов.

При этом часть экспертов сошлись во мнении, что рецессия в США наступит с вероятностью 50% в ближайшие два года.

Большинство (90%) экономистов посчитали, что ключевая ставка в Штатах к концу 2022 года будет на уровне 3,25-3,5%. При этом эти показатели соответствуют июльским прогнозам.

Ранее в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления на онлайн-консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что США могут объявить дефолт по своему государственному долгу. По словам Патрушева, в настоящее время госдолг Соединенных Штатов превышает $30 трлн.

До этого почти три четверти американцев посчитали, что США движутся не в том направлении. По мнению 58% респондентов, лучшие времена для США уже прошли. Как полагают 68% опрошенных, в экономике наблюдается рецессия.