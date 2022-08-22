Секретарь Совбеза РФ Патрушев допустил, что США могут объявить дефолт по своему долгу

США могут объявить дефолт по своему государственному долгу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления на онлайн-консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

По словам Патрушева, в настоящее время госдолг Соединенных Штатов превышает $30 трлн, а Японии — $10 трлн.

«С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга»», — высказал мнение секретарь.

В конечном итоге, уверен Патрушев, США объявят дефолт в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любой страны, номинированные в долларах США и евро, «будут попросту украдены», заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также обратил внимание на то, что во всем мире подорожали продовольствие и энергоносители. Главной причиной этого он назвал «работающий в США и Европе печатный станок».

«За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа — €2,9 трлн. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подытожил Патрушев.

Ранее агентство Bloomberg писало, что рост курса американской валюты приносит серьезные проблемы мировой экономике.