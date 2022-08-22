Заказчик АЭС «Ханхикиви» Fennovoima подала иск в суд на «Росатом» на сумму €2 млрд евро

Исполнительный директор финской проектной компании Fennovoima Oy Йоахим Шпехт сообщил, что его организация, которая выступала заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка €2 млрд евро. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Сумма претензий на сегодняшний день составляет менее €2 млрд», — отметил он.

По информации газеты, в эту сумму включены возвращение выплаченного финской компанией аванса в размере €800 млн и платежи по процентам на €200 млн.

При этом в издании отмечают, что российская сторона так же может подать иск на финскую Fennovoima на аналогичную сумму.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что «выставит счет» Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС «Ханхикиви-1». Он отметил, что «все деньги, затраченные в Финляндии, будут выставлены в счет».

До этого финская компания объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию Росатом компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».