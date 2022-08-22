Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Huawei назвала дату презентации флагманской линейки Mate 50 12:06
Житель Тобольска избежал тюрьмы после убийства товарища 12:06
Верховный суд разъяснил, когда пьяный водитель может сохранить права 12:05
Шакира в ярости из-за того, что Пике не скрывает свой роман с 23-летней... 12:04
Новая Зеландия расширила санкции в отношении России 12:03
В Госдуме поддержали желание Родмана прилететь в Россию, чтобы спасти Грайнер... 12:00
Welt: призыв Зеленского ввести запрет на въезд россиян в страны ЕС расколол... 11:59
Экс-муж Пелагеи Телегин опубликовал редкое фото с матерью 11:59
WP: демократы избегают участия Байдена в их политических кампаниях 11:59
«Путешествие продолжается»: Галкин анонсировал концерт в Польше 11:54

Заказчик АЭС «Ханхикиви» Fennovoima подала иск в суд на «Росатом» на сумму €2 млрд евро

close
100%
Vesa Moilanen via www.imago-imag

Исполнительный директор финской проектной компании Fennovoima Oy Йоахим Шпехт сообщил, что его организация, которая выступала заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка €2 млрд евро. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Сумма претензий на сегодняшний день составляет менее €2 млрд», — отметил он.

По информации газеты, в эту сумму включены возвращение выплаченного финской компанией аванса в размере €800 млн и платежи по процентам на €200 млн.

При этом в издании отмечают, что российская сторона так же может подать иск на финскую Fennovoima на аналогичную сумму.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что «выставит счет» Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС «Ханхикиви-1». Он отметил, что «все деньги, затраченные в Финляндии, будут выставлены в счет».

До этого финская компания объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию Росатом компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть