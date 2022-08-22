Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Huawei назвала дату презентации флагманской линейки Mate 50 12:06
Житель Тобольска избежал тюрьмы после убийства товарища 12:06
Верховный суд разъяснил, когда пьяный водитель может сохранить права 12:05
Шакира в ярости из-за того, что Пике не скрывает свой роман с 23-летней... 12:04
Новая Зеландия расширила санкции в отношении России 12:03
В Госдуме поддержали желание Родмана прилететь в Россию, чтобы спасти Грайнер... 12:00
Welt: призыв Зеленского ввести запрет на въезд россиян в страны ЕС расколол... 11:59
Экс-муж Пелагеи Телегин опубликовал редкое фото с матерью 11:59
WP: демократы избегают участия Байдена в их политических кампаниях 11:59
«Путешествие продолжается»: Галкин анонсировал концерт в Польше 11:54

Экономист Медведков рассказал о последствиях нарушения западными странами правил ВТО

Экономист Медведков: нарушения Западом правил ВТО активизируют региональные соглашения

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Действия ряда стран в области ограничения торговли с Россией, нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО), приводят к активизации сотрудничества в рамках региональных торговых договоров. Об этом написал заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в колонке для ТАСС.

Он предрек ВТО туманное будущее, если страны-члены организации продолжат осуществлять неправовые действия.

«Если история продолжится, то многие страны наверняка активизируют сотрудничество в рамках региональных соглашений», — заявил Медведков, возглавлявший делегацию России на переговорах о вступлении в ВТО.

Ключевыми экономическими последствиями несоблюдения правил ВТО экономист назвал рост цен на энергоресурсы и продовольствие, инфляцию и колебания валютных курсов. Он охарактеризовал все эти последствия «ценой, которую мир уже платит за нарушения правил торговли».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть