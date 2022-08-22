Экономист Медведков рассказал о последствиях нарушения западными странами правил ВТО

Действия ряда стран в области ограничения торговли с Россией, нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО), приводят к активизации сотрудничества в рамках региональных торговых договоров. Об этом написал заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в колонке для ТАСС.

Он предрек ВТО туманное будущее, если страны-члены организации продолжат осуществлять неправовые действия.

«Если история продолжится, то многие страны наверняка активизируют сотрудничество в рамках региональных соглашений», — заявил Медведков, возглавлявший делегацию России на переговорах о вступлении в ВТО.

Ключевыми экономическими последствиями несоблюдения правил ВТО экономист назвал рост цен на энергоресурсы и продовольствие, инфляцию и колебания валютных курсов. Он охарактеризовал все эти последствия «ценой, которую мир уже платит за нарушения правил торговли».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России.