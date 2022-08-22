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Стоимость банковских долгов россиян упала на 37% во втором квартале

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России стоимость банковских долгов на торговых онлайн-площадках во втором квартале упала на 37% по сравнению с показателями первого квартала, а долги микрофинансовых организаций (МФО) — на 18%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex.

Согласно данным исследования, стоимость продажи банковской розничной просрочки снизилась с 12,7% в первом квартале 2022 года до 7,9% по итогам второго квартала. В МФО же снижение произошло с 16,9% до 4,2%. При этом объемы выставляемой на торги просрочки не уменьшаются.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на фоне запрета на банкротство банки стали чаще продавать проблемную задолженность. При этом снижение цен на просрочку может привести к тому, что на коллекторском рынке возникнет кризис. То есть дальнейшее падение стоимости долга может привести к тому, что его владелец просто заморозит продажу до изменения ситуации.

Аналитики посчитали, что высок риск возникновения серого рынка продажи долгов. То есть мало кто знает что и кому было продано, так же могут возникнуть злоупотребления на стадии второй или даже третьей перепродажи долга. В итоге такие долги могут оказаться за пределами официального списка коллекторов.

20 августа РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 трлн рублей.

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