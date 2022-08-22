Аналитик Белова предрекла энергокризис в Европе длительностью в три года

Европа может оказаться в энергокризисе длительностью в три года из-за отказа от газа из России. Об этом РИА «Новости» заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

«Если ЕС будет реализовывать свой план по отказу от российского газа в ускоренном режиме, напряженность на газовых рынках продлится до трех лет, а, следовательно, основания для значительного снижения цен на газ нет», — отметила Белова.

По ее словам, цены на газ в Европе будут зависеть от объемов экспорта из России. Причем, снижение поставок приведет к резкому росту котировок, а запуск «Северного потока — 2» увеличит поставки и стабилизирует цены.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что цены на газ в Европе в ближайшее время снижаться точно не будут. Из-за того, что европейские страны любыми способами хотят заполнить свои подземные хранилища, они скупают весь газ, который получается приобрести.

21 августа Blick сообщал, что предприниматели США получают большие доходы с продажи газа в Европу, одна поставка может стоить $200 млн. По информации газеты, в Европе сильно не хватает российского газа, что вызывает десятикратный рост цен.