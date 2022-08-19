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FT: зимой западные страны ожидает энергетическая расплата за отсутствие газа из России

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Michael Probst/AP

Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, а также без «зеленой энергии», причем глобальный энергокризис уже нельзя назвать случайным последствием спецоперации России на Украине. Об этом пишет Financial Times.

«Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что европейские страны хотят придумать способ, чтобы одновременно снизить потребление электроэнергии и поддержать потребителей электричества. Однако ни одна страна до сих пор не смогла этого добиться, так как энергокризис не является следствием начала спецоперации на Украине или пандемии. Речь идет о том, что западные страны пренебрегали ростом энергоресурсов ради развития экономики.

В публикации добавили, что выйти из кризиса можно лишь с помощью реалистичного взгляда на проблему в краткосрочной перспективе. Для этого необходимо признать, что нет обратного пути к дешевой энергии. Также важно признать текущие геополитические реалии.

Ранее в пятницу The Hill писал, что странам Евросоюза грозит «смертельная зима» из-за приверженности курсу на «зеленую» энергетику и безрассудного отказа от российских энергоносителей.

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