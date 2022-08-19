Экс-премьер Берлускони считает, что Италии следует отказаться от российского газа

Лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони заявил в интервью изданию il Foglio о необходимости отказаться от российского газа, пока Россия не решила прекратить его поставки на Апеннинский полуостров.

По словам Берлускони, для отказа от российского газа должны быть созданы условия для альтернативных источников, в частности, терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

»[При условии. — «Газета.Ru»] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — пояснил бывший премьер-министр Италии.

Ранее сообщалось, что возвращающийся в большую политику Берлускони осудил действия России на Украине. До сих пор критика 85-летнего политика в отношении России была сдержанной. Однако теперь, когда коалиция с участием партии Берлускони имеет шансы на победу на грядущих в сентябре выборах, бывший итальянский премьер недвусмысленно осудил российского президента Владимира Путина, с которым его ранее связывали дружеские узы.