Экс-финансовый директор Trump Organization признался в причастности к налоговому мошенничеству

Бывший финансовый директор компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization Аллен Вайссельберг признал себя виновным в нарушении налогового законодательства и согласился дать показания против компании. Об этом сообщает CNN.

Вайссельберг признал себя виновным в том, что на протяжении 15 лет участвовал в преступной схеме, которая позволила Trump Organization избежать уплаты налогов на прибыль на общую сумму $1,7 млн, включая льготы на роскошь. Он признался, что скрывал их от своего бухгалтера, чтобы занижать свой доход, и сознательно не указывал эти доходы в своих личных налоговых декларациях.

В рамках сделки он выплатит почти $2 млн недоимки по налогам, процентам и штрафам и откажется от права на апелляцию. Судья Хуан Мерчан рассказал, что приговор Вайссельбергу будет вынесен после суда над Trump Organization. Также он предупредил Вайссельберга, что, если он не выполнит все условия соглашения о признании вины, суд может вынести «любой законный приговор», что грозит ему лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

В апреле суд обязал Трампа выплачивать по $10 тыс. долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.