Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ пояснили, при каком условии Россия может использовать свой ядерный... 16:15
ВВС Британии приостановили набор из-за недостаточного гендерного и этнического... 16:15
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам лишения свободы из-за... 16:10
В Европарламенте призвали запретить экстрадицию российских граждан из ЕС... 16:08
Волейболист Керминен остался в России, несмотря на отстранение от сборной... 16:08
Историк моды Васильев сравнил Бузову с Беллуччи 16:08
Гурцкая высказалась о протестах против песен на русском языке в Грузии 16:07
В Роспотребнадзоре сообщили о приостановке работы лагеря «Юнга»... 16:07
Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими военными в Запорожье 16:07
Энтузиаст за три дня сделал экшен-игру, вся графика которой была создана нейросетью 16:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Яндекс Маркет запустил собственный бренд детских товаров

close
100%
Пресс-Служба Яндекса

Яндекс Маркет начал эксклюзивную продажу детских товаров под собственным брендом Junion, сообщает компания. На данный момент маркетплейс предлагает три линейки товаров, но до конца года ассортимент планируется расширить.

Товары под брендом Junion представлены в нескольких категориях. Первая линейка объединяет все для передвижения и кормления ребенка, от автокресел до стульчиков для кормления. Категория Junion Sport предлагает трехколесные велосипеды, беговелы и самокаты, а Junion Creative – товары для творчества и хобби.

Вся представленная продукция разработана командой Яндекс Маркета, а ее производство как на российских, так и на зарубежных фабриках контролируется на всех этапах. В частности, все автокресла бренда соответствуют российским и международным стандартам безопасности ECE R44. В компании подчеркивают, что уделяют внимание не только качеству, но и внешнему виду продукции – например, в работе над автокреслами принимал участие автомобильный промышленный дизайнер.

Развивать собственные торговые марки Яндекс Маркет начал осенью 2021 года. Первыми в продаже появились свыше 70 видов продуктов длительного хранения, а этой весной платформа представила аксессуары для электроники под собственной маркой Commo, ассортимент которой также будет расширяться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть