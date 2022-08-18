Яндекс Маркет запустил собственный бренд детских товаров

Яндекс Маркет начал эксклюзивную продажу детских товаров под собственным брендом Junion, сообщает компания. На данный момент маркетплейс предлагает три линейки товаров, но до конца года ассортимент планируется расширить.

Товары под брендом Junion представлены в нескольких категориях. Первая линейка объединяет все для передвижения и кормления ребенка, от автокресел до стульчиков для кормления. Категория Junion Sport предлагает трехколесные велосипеды, беговелы и самокаты, а Junion Creative – товары для творчества и хобби.

Вся представленная продукция разработана командой Яндекс Маркета, а ее производство как на российских, так и на зарубежных фабриках контролируется на всех этапах. В частности, все автокресла бренда соответствуют российским и международным стандартам безопасности ECE R44. В компании подчеркивают, что уделяют внимание не только качеству, но и внешнему виду продукции – например, в работе над автокреслами принимал участие автомобильный промышленный дизайнер.

Развивать собственные торговые марки Яндекс Маркет начал осенью 2021 года. Первыми в продаже появились свыше 70 видов продуктов длительного хранения, а этой весной платформа представила аксессуары для электроники под собственной маркой Commo, ассортимент которой также будет расширяться.