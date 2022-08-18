FT: импортеры из ЕС говорят о необходимости снижения Норвегией цены на экспортируемый газ

Ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной, пишет британская газета Financial Times.

В материале говорится, что руководители компаний Евросоюза, которые импортируют газ из Норвегии, все чаще говорят, что стране «следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене». Газета отмечает, что из-за роста газовых котировок Норвегия прогнозирует в этом году в сравнении с прошлым годом увеличение прибыли с €30 млрд до €100 млрд. На этом фоне импортеры ЕС отмечают, что королевство «уже получило определенную бюджетную свободу».

Авторы статьи отмечают, что из-за дороговизны газа страны союза соскальзывают в рецессию, а высокие цены на электроэнергию приводят к усилению социальной нестабильности и распространению протестных настроений. В этой связи представители отрасли надеются заключить с экспортером «компромиссное соглашение», а именно — зафиксировать в долгосрочных контрактах на поставки газа «цену, существенно уступающую текущим котировкам, но превышающую исторические средние значения». По их мнению, эта мера позволит » спасти конечных потребителей в ЕС от финансового краха» и удержит рыночную цену на «уровне, достаточно привлекательном для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ)» из других регионов.

В финале материала говорится, что такое решение может оказаться для Осло «сложным в политическом плане», но уже сейчас в правительстве норвежских энергокомпаний понимают опасность подхода, когда приоритетными считаются решения, основанные на экономическим интересе.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объемы газа.