Глава Верховного суда РФ Лебедев: более 90% судимых бизнесменов избегают лишения свободы

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено лишь 9% осужденных. Об этом сообщает Российское агентство правовой информации.

Лебедев отметил, что российские суды «благосклонно относятся» к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям, а Верховный суд выступил с рядом инициатив для защиты бизнеса от излишнего прессинга со стороны силовиков на законодательном уровне.

По словам главы ВС РФ, за последние 20 лет численность осужденных к лишению свободы в целом сократилась более чем вдвое — с 356 до 159 тысяч человек, рассказал Лебедев.

«Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году», — уточнил Лебедев.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду внести изменения в законодательство, предусматривающие полную или частичную декриминализацию некоторых нарушений в предпринимательской сфере.