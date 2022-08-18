Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Колокольцев: разгром колл-центров на Украине снизил IT-преступность в РФ... 13:13
Аналитик Потавин завил о пресыщении рынков Индии и Китая нефтью из России 13:11
Соседов заверил, что многие россияне смотрели «Голос» только из-за Нагиева 13:10
Тихонов назвал «большим идиотизмом» идею фанатов из США арестовать... 13:10
Продолжение хоррор-драмы «Территория» с Калюжным и Мерзликиным выйдет... 13:05
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с августа 13:05
Глава Верховного суда РФ Лебедев: более 90% судимых бизнесменов избегают лишения свободы 13:05
Нейробиологи выяснили, как чавканье и постукивание пальцами действуют на мозг 13:03
Зюганов предложил созвать Совет Думы для выработки допмер по успешному... 13:01
Звезду «Дома-2» Викторию Романец обокрали на отдыхе во Франции 13:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FD: нидерландские компании начали закрываться из-за высоких цен на газ

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Компании в Нидерландах начали закрываться или сокращать производство из-за высоких цен на газ. Об этом пишет Financieele Dagblad, ссылаясь на свое исследование.

«Производство становится все более невыгодным из-за высоких цен на энергоносители, в то время как перспективы неблагоприятны. Никаких указаний на то, что цены на природный газ и электричество пойдут вниз в ближайшее время, не наблюдается», — отметили в публикации.

В исследовании указали, что в этом году особых мер поддержки от правительства не ожидается.

По словам директора ассоциации крупных потребителей энергии Ханса Грюнфелда, производство так и будет уменьшаться в дальнейшем. Кроме того, сложившаяся тяжелая ситуация может быть лишь началом того, что предстоит пережить. Поэтому если правительство не будет никак на все это реагировать, то всем будет нанесен большой ущерб.

17 августа посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в стране наблюдаются панические настроения из-за подготовки к отопительному сезону.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть