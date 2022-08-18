FD: нидерландские компании начали закрываться из-за высоких цен на газ

Компании в Нидерландах начали закрываться или сокращать производство из-за высоких цен на газ. Об этом пишет Financieele Dagblad, ссылаясь на свое исследование.

«Производство становится все более невыгодным из-за высоких цен на энергоносители, в то время как перспективы неблагоприятны. Никаких указаний на то, что цены на природный газ и электричество пойдут вниз в ближайшее время, не наблюдается», — отметили в публикации.

В исследовании указали, что в этом году особых мер поддержки от правительства не ожидается.

По словам директора ассоциации крупных потребителей энергии Ханса Грюнфелда, производство так и будет уменьшаться в дальнейшем. Кроме того, сложившаяся тяжелая ситуация может быть лишь началом того, что предстоит пережить. Поэтому если правительство не будет никак на все это реагировать, то всем будет нанесен большой ущерб.

17 августа посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в стране наблюдаются панические настроения из-за подготовки к отопительному сезону.