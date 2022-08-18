Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до «CC» с «RD», — говорится в сообщении агентства.

По информации источника, это означает, что в настоящее время вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств остается на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что агентства S&P и Fitch считают договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу дефолтом. Долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины были снижены до выборочного дефолта и ограниченного дефолта соответственно. При этом рейтинг по выпуску еврооблигаций был снижен до дефолта.

В S&P и Fitch заявляли, что украинские власти допустили дефолт, так как договорились об отсрочке платежей по еврооблигациям на 24 месяца.