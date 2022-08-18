Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Роспотребнадзоре не видят необходимости в разработке вакцины от оспы обезьян... 02:25
МИД РФ: прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС 02:22
В Госдепе рассказали о целях встречи генсека ООН и Эрдогана с Зеленским 02:16
Океанариум Приморья проводит расследование после видеозаписи с раненым дельфином 02:05
Названы продукты, превращающиеся при заморозке в отраву 01:58
Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для граждан РФ 01:55
Экс-капитан «МЮ» Невилл призвал Роналду рассказать о своей ситуации... 01:51
Экс-футболист Линекер: «Барселона» обращается с Френки де Йонгом как... 01:45
Telegraph: у Украины есть три месяца, чтобы предотвратить «зимнее... 01:41
Игрок «Химок» Глушаков считает, что команды могут выставлять вторые составы... 01:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте

close
100%
Depositphotos

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до «CC» с «RD», — говорится в сообщении агентства.

По информации источника, это означает, что в настоящее время вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств остается на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что агентства S&P и Fitch считают договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу дефолтом. Долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины были снижены до выборочного дефолта и ограниченного дефолта соответственно. При этом рейтинг по выпуску еврооблигаций был снижен до дефолта.

В S&P и Fitch заявляли, что украинские власти допустили дефолт, так как договорились об отсрочке платежей по еврооблигациям на 24 месяца.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть