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ERR: электричество в Эстонии подорожало до рекордных €682,05 за мегаватт-час

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Depositphotos

17 августа в Эстонии зафиксировали рекордную стоимость электричества в €682,05 за мегаватт-час. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

«Максимальный тариф был зафиксирован в течение одного часа на уровне четырех тысяч евро за мегаватт-час, а минимальный составлял 305,72 евро за мегаватт-час», — говорится в публикации.

По информации издания, предыдущий рекорд цен на электричество в стране был зафиксирован 8 августа. Тогда мегаватт-час стоил €500,65. 1

Как пояснила глава отдела продаж в регионе Балтии биржи Nord Pool Ингрид Арус, рост цен связан с несколькими факторами, главным из которых является дефицит электроэнергии на бирже.

Ранее сообщалось, что к октябрю 24% британцев не смогут заплатить за электричество, а к январю следующего года эта цифра может вырасти до 34%.

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