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В «Нафтогазе» сомневаются, что смогут к зиме накопить в хранилищах нужный объем газа

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РИА «Новости»

Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах необходимый объем газа в 19 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Новое время».

«К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта», — сказал он.

Сейчас, по его словам, в газохранилищах находится 12,3 млрд кубометров топлива.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая инфраструктура Украины была сильно повреждена в ходе боевых действий.

По словам Витренко, с начала спецоперации Украина потеряла большое количество нефтяных и нефтеперерабатывающих активов. В частности, не функционирует и не сможет восстановить работу Шебелинский газоперерабатывающий завод, а также Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Витренко добавил, что подземные НПЗ Украины продолжают работу, однако часть из них оказалась на неподконтрольной Киеву территории. Собственная добыча газа также крайне затруднена в связи с тем, что 50% зон добычи газа находятся в Харьковской области.

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