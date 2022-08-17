В Германии оценили возможность наполнить ПХГ на 95% к ноябрю

Президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что решение о наполнении всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю 2022 года является невыполнимым. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Я не обещаю, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% к ноябрю, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них доберутся до цели», — сказал он.

Мюллер отметил, что из-за вероятности перебоев с поставками осенью установленная правительством цель по заполнению хранилищ на 85% к октябрю может быть также не достигнута.

«Запасы в настоящее время заполнены на 77%», — признался глава Федерального сетевого агентства.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper в I полугодии 2022 года потерпел убыток в размере €12 млрд. Глава компании Клаус-Дитер Мауба заявил, что €6,5 млрд связаны с последствиями сокращения поставок газа. Известно, что €2,7 млрд пришлись на обесценение доли Uniper в «Северном потоке — 2» и активов в электроэнергетике России.