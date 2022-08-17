Bloomberg: Британия начала импорт СПГ из Австралии на фоне энергокризиса

Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Австралии из-за энергетического кризиса, вызванного спецоперацией России на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проанализированные данные морских судов.

В агентстве отметили, что перевозящий СПГ танкер Attalos прибудет в британский терминал Isle of Grain в графстве Кент 22 августа. На борту танкера находится газ, который был добыт на одном из месторождений в Австралии.

По данным Bloomberg, Великобритания и континентальная Европа обычно импортируют СПГ из Катара, Соединенных Штатов и Перу. При этом такие далекие поставки обычно не производятся из-за дороговизны транспортных затрат. Причем последний раз Австралия отправляла СПГ в Европу лишь в 2016 году. Поэтому получение топлива из Австралии впервые за шесть лет говорит о безвыходности европейских стран в сложившемся энергокризисе.

16 августа The Daily Telegraph писал, что крупнейшее в Великобритании газохранилище Rough, не использовавшееся с 2017 года по соображениям безопасности, возобновит работу этой осенью. Изначально хранилище будет работать лишь на четверть своей мощности.