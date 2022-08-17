Турбина для «Северного потока» все еще находится в Германии

Турбина компании Siemens Energy, которая требуется для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще в немецком Мюльхайм-ан-дер-Рур. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя организации.

По информации компании, данная турбина уже готова к эксплуатации.

В настоящий момент эта турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy обратил внимание, что агрегат, при согласовании всех вопросов, могут перевезти автомобильным транспортом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что России стоит перестать использовать «иллюзорные» аргументы и забрать турбину Siemens, необходимую для работы газопровода «Северный поток — 1».

Также посольство РФ в Берлине напомнило, что сокращения поставок газа в ЕС связаны с санкциями. Сертификация «Северного потока — 2» закончена немецкой стороной по политическим мотивам.