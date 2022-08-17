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Япония возобновила импорт нефти из России

Минфин Японии заявил о возобновлении импорта нефти из России, приостановленный в июне

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Global Look Press

Япония в июле возобновила импорт нефти из России, приостановленный в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Японии.

Согласно статистики Минфина Японии, объем импорта нефти из России сократился на 65,4% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, сократился объем импорта российского сжиженного природного газа, он уменьшился на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а угля — на 40,1%.

Импорт российского минерального топлива в Японию в стоимостном выражении в целом вырос на 45,1% по сравнению с прошлым годом на фоне роста мировых цен, отметили в министерстве.

Общий импорт Японии из РФ в июле вырос на 31%, до $1,3 млрд, а экспорт из Японии в РФ сократился на 49,5%, до $303 млн.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявлял, что Россия стала активно и быстро менять рынки сбыта для своей нефти.

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