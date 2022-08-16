В Казахстане подтвердили интерес к покупке доли России в ЕАБР

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что страна заинтересована в приобретении части российской доли в Евразийском банке развития (ЕАБР). Об этом сообщает ТАСС.

«В целом такая риторика есть, не отрицаем. Это действительно обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения еще нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться», — отметил Жамаубаев.

По его словам, сейчас будет определяться, готовы ли другие страны приобрести долю, нужно ли это Казахстану, и сколько это все будет стоить.

Он добавил, что ЕАБР сейчас работает стабильно, при этом санкции банк практически никак не коснулись. Сейчас у Казахстана 36% от общего портфеля банка. Россия владеет 39%, а Белоруссия – 23%.

ЕАБР — международная финансовая организация, которая направлена на содействие экономическому росту государств – участников этой структуры. Кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

9 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в России планируют отказаться от контрольного пакета акций в ЕАБР. Уточняется, что Москва намерена совместно с Минском сократить долю в уставном капитале до 50%. Новым держателем акций может стать Казахстан.