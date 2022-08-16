Сбер продолжает рассматривать SberDevices как свой ключевой актив

Сбербанк сменил юридическое название компании, разрабатывающей умные колонки и гаджеты с голосовым помощником «Салют», убрав из него слово «Сбер». В банке объясняют переименование юридического лица расширением стратегии продуктового портфолио. Бренд компании остается прежним – SberDevices.

Компания SberDevices, которая занимается разработкой и выпуском приставок SberPlay, умных телевизоров Sber на операционной системе «Салют ТВ», видео и ТВ-приставок SberBox, смарт-дисплеев для умного дома SberPortal, умных колонок SberBox Time, а также лампочек, розеток и других устройств, поменяла свое юридическое название на «СалютДевайсы».

«Изменения касаются исключительно наименования юридического лица. Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио Салют за счет B2B-решений - Jazz, SmartSpeech и других. Все эти продукты созданы с помощью технологий, которые лежат в основе виртуальных ассистентов Салют. ООО «СалютДевайсы» продолжает нести все права и обязанности, принятые до смены наименования. Ранее выпущенные компанией пользовательские продукты сохраняют свои торговые марки», — пояснили в пресс-службе банка.

Представители Сбера подчеркнули, что по-прежнему рассматривают SberDevices как свой ключевой актив.

«Мы продолжаем инвестирование в создание новых технологических продуктов и решений. В частности, команда работает над созданием полностью независимой от иностранных сервисов инфраструктуры для платформы умного дома Sber на базе собственного облака. Также команда SberDevices продолжает работу над развитием линейки умных устройств с ассистентами Салют, которых продано уже более 1 млн штук и расширением линейки телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Кроме того, семейство виртуальных ассистентов Салют набирает популярность среди пользователей и уже стало важным элементом Сбера», — говорится в сообщении.