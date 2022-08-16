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Россияне на фоне санкций пользовались кредитными каникулами вдвое реже, чем в начале пандемии

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Мария Девахина/РИА «Новости»

За март-июнь 2022 года граждане подали 1,2 млн заявок на реструктуризацию кредитов, включая кредитные каникулы, которые правительство ввело 22 марта. Это вдвое меньше, чем за первые четыре месяца пандемии, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка.

«Данные, которые мы получили от банков, говорят о более низком спросе на реструктуризацию, чем в 2020 году. За март-июнь 2022 года от физических лиц заявок на реструктуризацию поступило в два раза меньше, чем за первые четыре месяца пандемии», — отметили в пресс-службе регулятора.

Статистика ЦБ основана на данных 44 банков, включая все системно значимые. За март-июнь 2022 года банки получили 1,23 млн заявлений от граждан о реструктуризации кредитных договоров. В том числе 238,8 тысячи о предоставлении кредитных каникул и 8,8 тысяч — ипотечных каникул.

«За указанный период банки одобрили 82,6 тысяч заявок на кредитные каникулы на общую сумму 38,3 млрд рублей и 4 тысячи заявок на ипотечные каникулы на 13,5 млрд рублей», — добавили в ЦБ.

По словам представителей регулятора, количество поступающих от граждан заявок постепенно сокращается — с 438 тыс. в марте до 267 тыс. заявлений в июне.

За март-июнь этого года банки провели в общей сложности реструктуризацию 531 тыс. кредитных договоров на общую сумму 267 млрд рублей.

Закон о кредитных каникулах по потребкредитам, кредитным картам, автокредитам был принят в марте 2022 года. На отсрочку платежей можно претендовать, если доход снизился минимум на 30% по сравнению со средним доходом за 2021 год. Обратиться за отсрочкой можно, даже если ранее оформлялись кредитные каникулы в период пандемии коронавируса.

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