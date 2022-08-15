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Премьер Норвегии заявил, что страна поставляет Германии максимальные объемы газа

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Gustau Nacarino/Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объемы газа. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

«Я считаю, что Норвегия уже направляет в Германию максимально возможный объем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует нарастить экспорт газа в Евросоюз (ЕС), подключив к электричеству прибрежные платформы по добыче углеводородов.

В Offshore Norge подсчитали, что благодаря этим мерам, увеличение экспорта в Европу составит около 31 ТВт•ч ежегодно, что равноценно четверти потребления самой Норвегией или 2,5% от всех поставок в ЕС. Коме того, выбросы углекислого газа сократятся на 9%.

В телекомпании указали, что проект будет стоить 50 млрд норвежских крон ($5,5 млрд), где 40 млрд ($4,4 млрд) пойдет от государства, а остальную суммы выделит нефтегазовая компания Equinor.

В середине июля на сайте газотранспортного оператора Gassco сообщалось, что экспорт газа из Норвегии в страны Европы полностью восстановился после ликвидации последствий аварии на месторождении Sleipner.

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