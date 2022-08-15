Цены на электроэнергию в Германии удвоились за последние два месяца

Цена фьючерса на поставки электроэнергии в Германии на следующий год выросла до 477,5 евро за мегаватт-час, следует из данных торгов на европейской энергетической бирже EEX, сообщает Bloomberg.

Рост стоимости связан с обеспокоенностью, возникающей из-за поставок газа, который, в том числе, обеспечивает генерацию электроэнергии. Вдобавок на подорожание влияет низкая выработка французской АЭС.

«За последние два месяца цены выросли в два раза. По сравнению с тем же периодом в прошлом году — в шесть раз», — цитирует публикацию ФАН.