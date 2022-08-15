Глава минфина Украины заявил, что бюджет на 2023 год будет «чрезвычайно жестким»

Бюджет Украины на 2023 год будет «чрезвычайно жестким», заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

По словам чиновника, все расходы будут пересмотрены и оптимизированы, в частности, планируется сокращение бюджета министерств на 10%.

Также Марченко отметил, что в Европе наблюдается «усталость» от конфликта, в связи с чем замедляется выделение финансовой помощи.

«Бюджет будет чрезвычайно жестким. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать.

Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета», — цитирует министра ФАН.