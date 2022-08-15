АдГ: если бы не «экономическая война» с РФ, то спасать импортеров ФРГ не понадобилось бы

Лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что если бы не «экономическая война» с Россией, то поддержка газовым импортерам ФРГ не понадобилась бы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление партии.

По его мнению, министр экономики «окончательно похоронил «Северный поток-2». Как заявил господин Крупалла, если бы он был введен в эксплуатацию, дешевый газ «был бы в изобилии».

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что если все страны Евросоюза (ЕС) будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на топливо.

Мюллер приветствовал принятый общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%. По его мнению, принятие этого документа означает, что Германия не осталась в одиночестве и что «ни одна европейская страна не должна в одиночку переживать этот газовый кризис».

5 августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы. Цель меры — сэкономить газ на предстоящую зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.