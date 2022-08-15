Лидеры стран Северной Европы заявили о продолжении работы по замене углеводородов из РФ

Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия продолжат заменять углеводороды из России альтернативными ресурсами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министров стран региона по итогам встречи в Осло.

«Мы продолжим работу по замене российских углеводородов на возобновляемые и низкоуглеродные энергоресурсы...» — сказано в документе.

Отмечается, что данные страны намерены делать акцент на энергетической безопасности, надежности и доступности энергии.

При этом на встрече обсуждались проекты в области альтернативной энергетики, среди которых были упомянуты офшорные ветропарки в Северном и Балтийском морях, гидроэнергетика в Норвегии и геотермальные станции в Исландии.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует нарастить экспорт газа в Евросоюз (ЕС), подключив к электричеству прибрежные платформы по добыче углеводородов.

Кроме того, Bank of America предсказал «ужасающую» ситуацию с газом в Европе.