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Колумнист WSJ: запрет на въезд россиян в ЕС противоречит принципам терпимости

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Depositphotos

Колумнист The Wall Street Journal Уильям Наттрас заявил, что возможный запрет на выдачу виз Евросоюза россиянам «морально сомнительный», а у ЕС закончились рычаги давления на Россию.

По его словам, вводить меры против российских граждан, в то время как российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды, глубоко оскорбительно.

«Но, столкнувшись с энергетическим кризисом, ЕС исчерпал свои идеи в вопросе нанесения экономического ущерба Путину. Чтобы поддерживать санкционный режим, блок нацелен на дешевые пиар-удары по Путину, а не на практическую помощь Украине», — считает он.

Наттрас отметил, что запрет на въезд для россиян противоречит западным принципам свободы и терпимости.

Ранее сообщалось, что в МИД Польши разрабатывают концепцию для Евросоюза по прекращению выдачи виз россиянам.

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