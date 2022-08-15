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Reuters: пять госкомпаний Китая решили покинуть фондовую биржу Нью-Йорка

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Пять китайских государственных компаний объявили о выводе ценных бумаг и депозитарных акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления компаний.

В своих индивидуальных заявлениях китайские компании отметили, что подадут заявку на «добровольный делистинг» уже в августе. При этом NYSE уже уведомлена об этом решении.

В пятерку компаний входят такие гиганты, как Sinopec, страховая China Life Insurance, производитель алюминия Aluminium Corporation of China (Chalco), нефтяные PetroChina и Sinopec Shanghai Petrochemical.

По данным китайского управления по регулированию рынка ценных бумаг, вышеперечисленные компании неукоснительно следовали правилам фондовой биржи США с самого момента размещения ценных бумаг. При этом выбор в пользу делистинга был необходим из деловых соображений.

В середине июня акционеры группы «Русагро» (Ros Agro Plc) утвердили возможность делистинга глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи и возможность размещать их на другой площадке.

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