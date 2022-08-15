Wildberries сменил название на сайте на русскоязычное «Ягодки»

Отечественный онлайн-маркетплейс Wildberries на сайте сменил название на русскоязычное «Ягодки».

В шапке сайта также появились изображения клубники, малины, черники и ежевики. При этом пока неизвестно, будет ли смена названия временной или постоянной.

12 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса сообщил, что Wildberries ввел плату в размере 1 тыс. руб. за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. В пресс-службе уточнили, что хрупкие и крупногабаритные товары составляют порядка 2% от всего ассортимента.

Ранее российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили и договорились совместно вести единую цифровую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.