Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер «Барселоны» Хави назвал разочарованием ничью с «Райо... 01:52
Жители графства Суррей в Англии выстроились в очереди за водой 01:49
Джина Лоллобриджида выдвинула свою кандидатуру на выборах в итальянский... 01:48
Полузащитник Миранчук прокомментировал свой гол в дебютном матче... 01:44
The Hockey News о Федотове и Воробьеве: эти ребята — атлеты, а не солдаты 01:32
Полузащитник «Торино» Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча... 01:25
Генсек ООН осудил нападение на британского писателя Рушди 01:22
Постпред Ульянов сообщил, что власти Запорожской области предлагают остановить ЗАЭС 01:21
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что ему жаль болельщиков клуба 01:14
Глава МВД Украины прогнозирует рост преступности в стране в ближайшие месяцы 01:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин США обсудит с коллегами в Бразилии ограничение цен на нефть из РФ

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон во время визита в Бразилию обсудит с бразильским минфином ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минфина.

Также министерства намерены обсудить возможные дальнейшие санкции в отношении России, а также усилия по смягчению последствий военной операции России на Украине.

«В Сан-Паулу заместитель министра встретится с представителями финансовых учреждений, чтобы обсудить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдение санкций, в том числе генеральных лицензий Минфина, касающихся сельскохозяйственной продукции и удобрений», — отметили в министерстве.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, добавив в санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц, в том числе спортсменку Алину Кабаеву.

Кроме того, под ограничительные меры попал экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть