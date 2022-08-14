Минфин США обсудит с коллегами в Бразилии ограничение цен на нефть из РФ

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон во время визита в Бразилию обсудит с бразильским минфином ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минфина.

Также министерства намерены обсудить возможные дальнейшие санкции в отношении России, а также усилия по смягчению последствий военной операции России на Украине.

«В Сан-Паулу заместитель министра встретится с представителями финансовых учреждений, чтобы обсудить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдение санкций, в том числе генеральных лицензий Минфина, касающихся сельскохозяйственной продукции и удобрений», — отметили в министерстве.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, добавив в санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц, в том числе спортсменку Алину Кабаеву.

Кроме того, под ограничительные меры попал экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.