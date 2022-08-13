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Бывший исполнительный директор Deutsche Bank Аншу Джайн умер в возрасте 59 лет

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Global Look Press

Инвестиционный банкир индийского происхождения, бывший исполнительный директор Deutsche Bank Аншу Джайн умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сообщение семьи банкира.

«Мы благодарны многим людям, которые заботились об Аншу на протяжении всей его жизни. Для нас его наследие — это упорство, честь и любовь», — говорится в заявлении близких Джайна.

Банкир ушел из жизни прошлой ночью. По данным CNBC, пять лет назад Джейну диагностировали рак.

В последнее время, начиная с 2017 года, Джейн занимал пост президента американской финансовой компании Cantor Fitzgerald. До этого он был исполнительным директором Deutsche Bank. Свой пост в этой немецкой кредитной организации он покинул до истечения срока контракта, после того как банк столкнулся с рядом проблем с регулированием.

До перехода в Deutsche Bank он работал в крупном американском инвестиционном банке Merrill Lynch, брокере Kidder Peabody, занимал пост советника в финтех-компании SoFi, был попечителем британской благотворительной организации Chance to Shine.

Накануне стало известно о смерти французского карикатуриста Жан-Жака Семпе. Иллюстратор умер в возрасте 89 лет.

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