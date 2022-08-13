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Виноград, нектарины и апельсины могут подорожать в России до 20%

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Из-за антироссийских санкций стоимость импорта цитрусовых (апельсины, лимоны, грейпфруты, лайм), косточковых фруктов (абрикосы, вишня, нектарины) и винограда выросла, в связи чем эти категории продуктов подорожают в России от 15% до 20% относительно 2021 года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение доцента департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александра Арского.

Однако, по его словам, по бюджету среднестатистической российской семьи рост цен на эти фрукты сильно не ударит, поскольку лимоны и ананасы россияне потребляют реже традиционных яблок и груш.

«Яблоки на рынке на 80% отечественные, груши — на 60-70%. Интерес представляют поставки фруктов из Северной Африки (Марокко, Египет), а также Турции, где можно найти хорошие предложения по поставкам», — отметил он.

При этом крупные торговые сети держат низкие наценки на базовые продукты, а издержки компенсируют повышением наценок на премиальные товары — деликатесы и дорогой алкоголь. Эти товары могут подорожать на 30-40%.

Ранее 13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на данные производителей написало, что сильнейшая за 1200 лет засуха в Калифорнии вызовет подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в США.

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