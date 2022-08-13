Евросоюз в июне нарастил экспорт косметики, лекарств и промышленного оборудования в Россию

Страны Европейского союза (ЕС) нарастили поставки косметики, лекарств и промышленного оборудования в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Eurostat.

Уточняется, что объем поставок лекарственных средств в июне увеличился на 6% к маю и на 31,5% к июню 2021 года. Экспорт косметики и парфюмерии поднялся в июне на 38% относительно мая, контрольных, оптических и измерительных медицинских приборов — на 38%, электрооборудования и компонентов к нему — на 7%.

В целом, по данным европейского статистического ведомства, ЕС нарастил экспорт товаров в Россию в июне 2022 на 18% относительно июня. В денежном выражении объем поставок увеличили до €4,45 млрд (в мае было €3,78 млрд).

Отмечается, что объем экспортируемых товаров в Россию увеличивается второй месяц подряд с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но остается значительно меньше показателя июня 2021 года (€7,21 млрд).

В Eurostat уточнили, что самый крупный экспортер среди стран ЕС — это Германия. Берлин поставил €1,16 млрд в июне (+5,4% к маю). На втором месте — Италия (€532 млн, +2,9%). Экспорт из стран Балтии увеличился относительно мая на 34%, до €481 млн.

В начале августа в Минобрнауки сообщили, что Россия может достичь лекарственного суверенитета, а также начать экспортировать не менее 50 собственных оригинальных препаратов к 2030 году, на что стране потребуется не менее 200 млрд руб.