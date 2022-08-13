Британцы опасаются большего вреда от прихода к власти Лиз Трасс, чем от Бориса Джонсона

Читатели британской газеты The Guardian раскритиковали деятельность главы МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующую на пост премьер-министра страны, которой была посвящена статья в газете.

Автор статьи Габи Хинслифф написал, в частности, что Трасс является цепким и расчетливым политиком, «отличным переговорщиком и несентиментальным стратегом», который быстро отказывается от своего мнения, если оно больше не выгодно. По мнению автора, если не произойдет «политического землетрясения», Трасс наверняка станет следующим британским премьером и сможет повлиять на судьбу королевства, а в худшем случае — она может принести больше вреда, чем ушедший в отставку Борис Джонсон. Только вот «пространства для маневра у нее будет маловато», считает Хинслифф.

Часть читателей The Guardian, комментируя публикацию, выразили уверенность, что Трасс «будет хуже Джонсона» и «Великобритания окажется в еще большей беде». По их мнению, в стране будет царить «рецессия, высокая инфляция, еще большее неравенство и бедность», хотя Британия и так «стоит на грани экономического краха», в то время как партия тори предлагает согражданам «еще более тревожное предложение взять бразды правления в свои руки».

Ранее Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, желающей изменить управление Британией.