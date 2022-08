Во «Вкусно — и точка» пока не придумали замену названию «МакАвто»

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» подали заявку в Роспатент на регистрацию ряда брендов, включая «Авто – и точка», «Кофе – и точка», «Доставка – и точка». Однако это не означает, что их будут использовать в будущем, сообщили в пресс-службе сети.

«Отправили на регистрацию, но это вообще не значит, что мы будем их использовать. Названия «МакАвто» пока еще нет. Мы бы объявили», — сообщила представитель «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

12 августа в Mash сообщил, что рестораны «Вкусно — и точка» по-английски будут называться Tasty. And That's It. Меркушова подтвердила эту информацию в разговоре с «Газетой.Ru».

Mash также писал, что у сети ресторанов быстрого питания появится свое название колы — «Кола — и точка» — и наборов позиций в меню — «Комбо — и точка». Изменения коснутся и «Маккафе», который открылся вчера без названия. Однако в будущем он будет называться «Кофе — и точка». В числе новых брендов, заявки на регистрацию которых компания направила в Роспатент, также есть «Авто — и точка» и «Доставка — и точка».

На рассмотрении Роспатента сейчас находится заявка на бренд «Грустно и точка», которую подала компания «Ритуал.рус» Олега Шелягова. Во «Вкусно – и точка» заявили, что изучают эту заявку на предмет возможных нарушений.