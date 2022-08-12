Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Apple нашла способ заработать на новом разъеме в iPhone 17:52
Замужняя китаянка вымогала деньги у 18 мужчин, с которыми встречалась... 17:50
Зеленский внес в Раду законы о продлении на Украине военного положения и... 17:49
Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России 17:49
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» со стороны РФ 17:48
Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров в размере... 17:48
В турецком «Истанбуле» прокомментировали информацию о возможном переходе Дзюбы 17:47
Novartis назвала печеночную недостаточность «известным побочным эффектом... 17:44
Посол Китая заявил о рекордных объемах торговли между Москвой и Пекином... 17:42
Совладелец Starbucks подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия... 17:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Австрийский производитель бумаги и упаковок Mondi продаст свою «дочку» за ₽95 млрд

close
100%
Pixabay

Занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа компаний Mondi продаст свое дочернее предприятие в России за 95 млрд руб. (€1,5 млрд). Об этом сообщается на сайте компании.

В пресс-релизе отметили, что речь идет о продаже российского дочернего предприятия «Монди Сыктывкар», принадлежащего компании Augment Investments Limited.

В публикации также добавили, что заключение сделки будет зависеть от одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольными согласованиями.

В середине мая американская Sylvamo Corporation объявила, что продаст свой бизнес в России и прекратит работу в стране. Корпорация выпускает в том числе бумагу SvetoCopy. В России она владела Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области, который выпускает в год около 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть