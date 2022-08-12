Австрийский производитель бумаги и упаковок Mondi продаст свою «дочку» за ₽95 млрд

Занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа компаний Mondi продаст свое дочернее предприятие в России за 95 млрд руб. (€1,5 млрд). Об этом сообщается на сайте компании.

В пресс-релизе отметили, что речь идет о продаже российского дочернего предприятия «Монди Сыктывкар», принадлежащего компании Augment Investments Limited.

В публикации также добавили, что заключение сделки будет зависеть от одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольными согласованиями.

В середине мая американская Sylvamo Corporation объявила, что продаст свой бизнес в России и прекратит работу в стране. Корпорация выпускает в том числе бумагу SvetoCopy. В России она владела Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области, который выпускает в год около 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона.