В Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Потсдам рассказал, что власти изучают возможность использования трех атомных станций для производства электричества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы экономим газ, например, путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу, сформировав предложения для рынка электроэнергии, которые они могут сделать, чтобы повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса. Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой», — пояснил Шольц.

Также Шольц добавил, что в 2023 году в Германии создадут достаточное количество инфраструктуры для обеспечения страны газом, хоть и по более высоким ценам.

«Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки [газа. — «Газета.Ru» ]», — рассказал Шольц.

Ранее сообщалось, канцлера Германии Олафа Шольца может ждать серьезный коррупционный скандал.