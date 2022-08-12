Поставщики электроники испугались отказов продавцов из ЕАЭС в отгрузке техники по параллельному импорту

Поставщики потребительской электроники опасаются, что продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузке техники по схеме параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка и экспертов.

Участники рынка отметили, что сейчас поставки идут за счет избыточных запасов, но продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками. То есть поставки товаров в Россию через каналы параллельного импорта могут спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС. Однако с началом традиционного спроса на внутренних рынках в конце августа, в связи с началом учебного сезона поставщики могут отказать в отгрузках компаниям из России.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас посредники из третьих стран стали поднимать цены на электронику, так как ожидают, что дистрибуторы из России могут купить все, что угодно. При этом количество поисковых запросов разных товаров по параллельному импорту в июле выросло на 436%. При этом сегмент электроники является самым востребованным.

Аналитики посчитали, что в России вряд ли может возникнуть полноценный дефицит техники, однако некоторые бренды могут исчезнуть с рынка. В перспективе же нехватку определенных товаров могут покрыть альтернативные марки, например, из Азии или Турции, которые не уступают по характеристикам и надежности.

22 июля председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние. Оказание «дезинфляционного влияния» глава регулятора объяснила ростом предложения товаров на российском рынке.